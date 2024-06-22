В Донецке прозвучали более 20 взрывов, силы ПВО отбивают атаку ВСУ

Украинские войска атаковали Донецк, прозвучали более 20 мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС. В оперативных службах ДНР рассказали агентству, что в данный момент силы ПВО отбивают атаку Вооруженных сил Украины.
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