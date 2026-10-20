ES Futures | Potential Long After a Sweep of the October Lows E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today I’m watching the 7665–7670 area on ES for a potential long scalp, with two levels forming a zone of interest: SP at 7670.
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