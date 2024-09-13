Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Тимофеева
    Госпожа Монтян вдруг превратилась в российскую патриотку,постоянно учит нас. руководство страны, как жить, что делать...Обукраинивание Ро...
  • Нина
    Запусти козла в огород это про них. Таковые наводят тень на плетень, близко подпускать не стоит.  Россия уже сколько ...Обукраинивание Ро...
  • Валерий Холодок
    В этой статье есть следующая мысль: ==="Официальная наука на сегодняшний день располагает уникальными фактами и артеф...Демографический м...

"Пострадают миллионы". Против России затеяли масштабную аферу.

"Пострадают миллионы". Против России затеяли масштабную аферу.

Газопровод© РИА Новости / Илья Питалев Молдавия все еще не признает огромный долг "Газпрому".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Александр Корякин, вы прочитайте стать полностью и внимательно.
Ответить
18 час.
НК
Наталья Котельникова
Зато у русских за долг в 1200 рублей обрубают всё, отключают, затем пени и также почти такую же сумму за подключение. И это у нищего народа. СПАСИБО господа правители.
Ответить
12 час.
Александр Симаков
А то чё за газ не платишь?  Сто рублей жалко? На оплату интернета находишь же  деньги, нищая Наталья Котельникова?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх