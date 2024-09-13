Газопровод© РИА Новости / Илья Питалев Молдавия все еще не признает огромный долг "Газпрому".
"Пострадают миллионы". Против России затеяли масштабную аферу.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Александр Корякин, вы прочитайте стать полностью и внимательно.
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Зато у русских за долг в 1200 рублей обрубают всё, отключают, затем пени и также почти такую же сумму за подключение. И это у нищего народа. СПАСИБО господа правители.
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12 час.
Александр Симаков
А то чё за газ не платишь? Сто рублей жалко? На оплату интернета находишь же деньги, нищая Наталья Котельникова?
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10 час.
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