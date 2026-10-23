© Walik Goshorn/Global Look PressФутбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга привлечен к судебному разбирательству о возврате денежных средств за билеты на отмененный концерт американского рэп и хип-хоп исполнителя Канье Уэста, сообщает сообщает ТАСС.