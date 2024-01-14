CTV: в Канаде рассмотрят возможность ограничения числа студентов-иностранцев

Канадские власти планируют рассмотреть возможность ограничения числа студентов-иностранцев. Об этом канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил в интервью телеканалу CTV News.
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