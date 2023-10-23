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Компенсацию за проезд на каникулы получили около 600 детей участников СВО

Компенсацию за проезд на каникулы получили около 600 детей участников СВО

Эта социальная выплата была введена по инициативе губернатора Ямала в текущем году. Дети военнослужащих до 18 лет, а также студенты, не вступившие в брак и не занятые трудовой деятельностью до 23 лет, получили пособие.

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