Компенсацию за проезд на каникулы получили около 600 детей участников СВО

Эта социальная выплата была введена по инициативе губернатора Ямала в текущем году. Дети военнослужащих до 18 лет, а также студенты, не вступившие в брак и не занятые трудовой деятельностью до 23 лет, получили пособие.
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