18 января - 1 марта — фестиваль «Московские традиции» в парках и «Лужниках»

фото: РИА Новости/Максим Богодвид Каждые выходные с 18 января по 1 марта в 10 парках и локациях по всей Москве будет проходить фестиваль «Московские традиции», в рамках которого горожане смогут поиграть в хоккей.
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