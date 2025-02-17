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18 января - 1 марта — фестиваль «Московские традиции» в парках и «Лужниках»

18 января - 1 марта — фестиваль «Московские традиции» в парках и «Лужниках»

фото: РИА Новости/Максим Богодвид Каждые выходные с 18 января по 1 марта в 10 парках и локациях по всей Москве будет проходить фестиваль «Московские традиции», в рамках которого горожане смогут поиграть в хоккей.

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