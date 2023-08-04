Ветеран израильской разведки: США не понимают, что делать после неожиданного шага Путина

Федор Родников

Надоел своими комментариями этот яша-в каждой пи*де затычка.Сиди в своей израиловке и не суйся в дела России,которую ты проклял и сбежал из оной ещё в 70х или что-бабосы нужны,а где и за что их получать это дело десятое?