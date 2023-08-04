Решение президента РФ Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое оружие поставило Вашингтон в тупик, так как понимание ситуации всегда было слабым местом Белого дома.
Ветеран израильской разведки: США не понимают, что делать после неожиданного шага Путина
Комментарии
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Федор Родников
Надоел своими комментариями этот яша-в каждой пи*де затычка.Сиди в своей израиловке и не суйся в дела России,которую ты проклял и сбежал из оной ещё в 70х или что-бабосы нужны,а где и за что их получать это дело десятое?
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14 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Не понимаешь? Вали в еврею, там тебе дебилу объяснят. Презираю этого урода, родившегося в Москве, отказавшегося от гражданства СССР и службы в СА, какого хера вернулся, предатель Родины, а затем и предатель еврейской родины. Вся жизнь в побегах...
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12 час.
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