В ЕС готовят план подрыва экономики Венгрии из-за Украины

Анатолий Рябенко В Венгрии сменится руководитель и эта страна опять превратится во врага , которого в плен не брать, как в годы ВОВ они были самые зверские враги, убивавшие вместе с бандеровцами местное население.

Евгений Мангуш Удивительно как долго Запад терпит Орбана. Проводить суверенную политику не имея суверенитета невозможно.Вучичу тоже надо над этим подумать.Помните старый советский анекдот, когда у пред. колхоза спрашивают:А народ?. А... народ? А народ в поле.