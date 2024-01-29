Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она вновь заблокирует помощь Украине, сообщает Financial Times.
В ЕС готовят план подрыва экономики Венгрии из-за Украины
Комментарии
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Анатолий Рябенко
В Венгрии сменится руководитель и эта страна опять превратится во врага , которого в плен не брать, как в годы ВОВ они были самые зверские враги, убивавшие вместе с бандеровцами местное население.
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16 час.
Евгений Мангуш
Удивительно как долго Запад терпит Орбана. Проводить суверенную политику не имея суверенитета невозможно.Вучичу тоже надо над этим подумать.Помните старый советский анекдот, когда у пред. колхоза спрашивают:А народ?. А... народ? А народ в поле.
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16 час.
лл
лина любимцева
Евросоюз почему-то подчиняется США, хотя последние НЕ ЯВЛЯЮТСЯ членами Евросоюза. По какому праву они там командуют? Ведь военный блок - не экономический. Вот это все означает, что в состав ЕС вошла и Германия, оккупированная США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации.. США, все равно как те евреи. которые ПРИХОДЯТ, НО НИКОГДА НЕ УХОДЯТ!
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12 час.
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