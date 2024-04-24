В Москве состоялось награждение премии «Вслух»

Осенью прошлого года компания «Гедеон Рихтер» и VOICE впервые запустили премию «Вслух». До февраля 2024 года вместе с профессиональным жюри – звездами и экспертами – были выбраны лучшие просветители в области женского здоровья, которые говорят на непростые темы грамотно и бережно.