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Царьград

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Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших в Белоруссии

Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших в Белоруссии

Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на Кубке сильнейших в Раубичах, преодолев 12,5 км за 33 минуты и 42,4 секунды.

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