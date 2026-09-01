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Новости Липецка

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В Ельце перед судом предстанет мужчина с поддельными правами

В Ельце перед судом предстанет мужчина с поддельными правами

Мужчина купил фальшивые права в Москве и предъявил их после ДТП сотрудникам ГАИ. Теперь ему грозит до года лишения свободы.

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