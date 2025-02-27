Переход в новую эпоху: каким знакам стоит себя поберечь в новолуние в Рыбах Алёна Юрьева28 февраля в 03:45 по московскому времени наступит особенное новолуние в Рыбах, которое обещает стать отправной точкой для серьезных изменений как на глобальном, так и на личном уровнях.
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