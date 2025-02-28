Минтранс намерен отсудить у «ВИСа» 100 миллионов по мостовой концессии

В суд поступили два иска: на 73,2 миллиона рублей и на 26,8 миллиона рублей. В арбитражный суд Новосибирской области поступило два иска к ООО «Сибирская концессионная компания» от Новосибирской области, от имени которой выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства.