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ИА Регнум

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Spiegel: кабмин ФРГ отговаривал Мерца от поспешных обвинений России в инциденте с БПЛА

Spiegel: кабмин ФРГ отговаривал Мерца от поспешных обвинений России в инциденте с БПЛА

Канцлер Германии Фридрих Мерц намеревался как можно быстрее обвинить Россию в происшествии с беспилотником в аэропорту Лейпцига, однако его отговорили члены правительства.

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