Советник патриарха Балашов: монастырь Эсфигмен на Афоне могут взять силой

Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы воспользоваться своими связями в государственном депе США с целью взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, воздействуя на греческие власти.
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