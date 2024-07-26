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Советник патриарха Балашов: монастырь Эсфигмен на Афоне могут взять силой

Советник патриарха Балашов: монастырь Эсфигмен на Афоне могут взять силой

Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы воспользоваться своими связями в государственном депе США с целью взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, воздействуя на греческие власти.

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