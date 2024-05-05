Врач Тяжельников назвал несладкие компоты среди напитков, которые подходят к шашлыку По словам врача Андрея Тяжельникова, употреблять сладкие газированные напитки вместе с шашлыком небезопасно для поджелудочной железы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии