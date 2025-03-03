На границе с Мексикой концентрируются дополнительные подразделения армии США

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на границу с Мексикой от 2500 до 3000 военнослужащих, включая подразделения, оснащенные бронетранспортерами Stryker.
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