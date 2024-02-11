Bloomberg: Трамп считает Зеленского величайшим торговцем в истории

Экс-президент США Дональд Трамп назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского "величайшим торговцем в истории", бывший американский лидер подчеркнул, что США могут потерять миллиарды долларов в случае "сделки" между РФ и Украиной.
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