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Регионы России

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MediaTek обновила бюджетный процессор Helio G99 с поддержкой LPDDR5X

MediaTek обновила бюджетный процессор Helio G99 с поддержкой LPDDR5X

Технически новый Helio G99 практически идентичен предшественнику: он основан на 6-нм техпроцессе TSMC, содержит два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 2,0 ГГц.

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