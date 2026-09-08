MediaTek обновила бюджетный процессор Helio G99 с поддержкой LPDDR5X

Технически новый Helio G99 практически идентичен предшественнику: он основан на 6-нм техпроцессе TSMC, содержит два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 2,0 ГГц.
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