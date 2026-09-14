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SPLETNIK

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"Дикая кошка". Кристина Асмус в мини-платье посетила ночной клуб на фоне рождения ребёнка у Гарика Харламова

"Дикая кошка". Кристина Асмус в мини-платье посетила ночной клуб на фоне рождения ребёнка у Гарика Харламова

Кристина Асмус посетила вечеринку в столичном ночном клубе на фоне рождения дочери у её бывшего мужа Гарика Харламова и его супруги Катерины Ковальчук.

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