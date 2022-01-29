Магомед Исмаилов проведет боксерский поединок против Оланреважу Дуродолы 25 февраля

Российский боец ММА Магомед Исмаилов анонсировал участие в поединке по правилам бокса. 25 февраля россиянин в рамках Бойцовского вечера «Рен-ТВ» подерется с 41-летним нигерийцем Оланреважу Дуродолой (37-9, 34 КО), выступающем в первом тяжелом весе.
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии