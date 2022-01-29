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Магомед Исмаилов проведет боксерский поединок против Оланреважу Дуродолы 25 февраля

Российский боец ММА Магомед Исмаилов анонсировал участие в поединке по правилам бокса. 25 февраля россиянин в рамках Бойцовского вечера «Рен-ТВ» подерется с 41-летним нигерийцем Оланреважу Дуродолой (37-9, 34 КО), выступающем в первом тяжелом весе.

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