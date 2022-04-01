Газета.ру

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Минобороны РФ сообщило о ликвидации вертолета Ми-8 и пяти складов боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации вертолета Ми-8 и пяти складов боеприпасов ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Луганской народной республики в течение ночи уничтожили до 40 украинских военных, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады.

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