«Исламский джихад» намерен вынудить Израиль обменять всех на всех

Генсек «Исламского джихада» Зияда Ан-Наххаль заявил, что палестинское движение намерено вынудить израильское руководство обменять всех израильских заложников на всех палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.
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