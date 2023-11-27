Сийярто: Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность стран Европы.
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