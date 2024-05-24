Первый Единый государственный экзамен в Нижегородской области: три тысячи школьников проверяют свои знания

В Нижегородской области завершился первый этап единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Участники первого в 2024 году Единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошли испытательный срок по трем предметам - химии, литературе и географии.
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