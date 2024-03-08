«Двойная жизнь» ключевого иммунного белка открывает новые стратегии лечения рака и аутоиммунных заболеваний

Новое исследование показывает, что понимание работы поверхностного рецептора иммунных клеток, называемого PD-1, показывает, как методы лечения, ограничивающие его действие, потенциально могут быть усилены для улучшения противоракового эффекта.
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