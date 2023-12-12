Минтруда объявило недопустимым найм релокантов на работу

Заключение трудового договора для работающих граждан Российской Федерации, находящихся за границей является недопустимым Об этом говорится в письме начальника отдела трудовой миграции в Министерстве труда РФ Дмитрия Мыльникова, опубликованному на портале «Консультант Плюс».