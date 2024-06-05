Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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FT: Запад пытается найти ответ на попытки российских диверсий.

FT: Запад пытается найти ответ на попытки российских диверсий.

4 июня Financial Times: Западные правительства изо всех сил пытаются отреагировать на то, что, по их словам, является растущей российской кампанией попыток саботажа, включая поджоги военных баз и гражданской инфраструктуры по всей Европе.

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Александр Гранков
Ну заяц, ну погоди !
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