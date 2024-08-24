В зоне СВО наградили мотострелков группировки войск «Центр»

В одном из тыловых районов специальной операции на Авдеевском направлении состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр».
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