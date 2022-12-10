Американский журналист Грант Уол умер во время матча Нидерланды – Аргентина. Ему стало плохо в пресс-центре стадиона

Американский журналист умер во время матча ЧМ-2022 в Катаре. Грант Уол, работавший на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, также известный по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, скончался во время четвертьфинала Нидерланды – Аргентина (2:2, по пенальти – 3:4).