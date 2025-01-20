На Ямале сильные морозы – младшим классам разрешили в школы не ходить

На Ямале из-за ударивших морозов младешеклассникам разрешили временно в школы не ходить. Как извещают официальные группы учебных учреждений, в Новом Уренгое температура воздуха утром 20 января составила -28 градусов, а северо-восточный ветер достиг скорости 8 метров в секунду.