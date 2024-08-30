БПЛА Global Hawk над Эстонией, предположительно, подвергся воздействию РЭБ и потерял связь с оператором

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk сегодня выполнял разведывательный полет у российских границ над территорией Эстонии, однако в процессе работы подал сигнал о потере связи с оператором и начал хаотично перемещаться в воздушном пространстве.
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