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В США признали бессмысленность финансирования Украины

В США признали бессмысленность финансирования Украины

Политолог Миршаймер: внутренние проблемы Украины делают помощь США бессмысленной Внутренние проблемы Украины, которые связаны с неспособностью пополнять собственные войска, делают помощь Вашингтона бессмысленной.

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