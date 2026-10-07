А что, если взять сердце «Урала», предложить молодой девушке, не имеющей отношения к мотоциклам, создать новенький байк, а к работе подключить пять ведущих кастом-мастерских страны? Согласимся, звучит странно, но именно так родилась «Траектория».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым