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РИА Новости: суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра Яновского

РИА Новости: суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра Яновского

Московский городской суд принял решение не приобщать выводы медицинских экспертов о состоянии здоровья бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского к материалам уголовного дела о мошенничестве.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Ой ой ой! Ну надо же - как воровать миллионами и миллиардами - эта твари все здоровые, пить, гулять и молоденьких девок снимать - они здоровы. Но ...тут в тюрьму пора садиться - бац конфуз - тварь больна и хочет дома пересидеть, картины писать, стихи сочинять. Авось повезёт. До какой же степени они подонки.
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