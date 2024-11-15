РИА Новости: суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра Яновского

НК

Наталья Котельникова

Ой ой ой! Ну надо же - как воровать миллионами и миллиардами - эта твари все здоровые, пить, гулять и молоденьких девок снимать - они здоровы. Но ...тут в тюрьму пора садиться - бац конфуз - тварь больна и хочет дома пересидеть, картины писать, стихи сочинять. Авось повезёт. До какой же степени они подонки.