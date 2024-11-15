РИА Новости: суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра Яновского

Московский городской суд принял решение не приобщать выводы медицинских экспертов о состоянии здоровья бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского к материалам уголовного дела о мошенничестве.
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