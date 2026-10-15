“Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-NY) is on the cusp of leading his party to midterm victory and reclaiming his title as Senate majority leader,” Axios reports.
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