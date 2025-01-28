Львовский историк Юрий Юзыч написал статью «Бандера и евреи». В статье автор приводит яркий пример доброго отношения провидныка к евреям: «В Бережнице жил старый еврей Арон Адер, которого очень уважали не только единоверцы, но и украинцы.