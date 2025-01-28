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Эдуард Долинский: «Бандера — герой евреев»: историк раскрывает «правду» о провидце и Холокосте

Львовский историк Юрий Юзыч написал статью «Бандера и евреи». В статье автор приводит яркий пример доброго отношения провидныка к евреям: «В Бережнице жил старый еврей Арон Адер, которого очень уважали не только единоверцы, но и украинцы.

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