Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «День с педагогом и наставником». 8 октября в Нижегородском областном информационном центре пройдет встреча с представителями педагогических династий, почетными работниками системы образования и молодыми педагогами.
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