ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    ...да уж тут и барабан на шею осталось пожелать. Так все в этой истории хорошИ))Друг женился на м...
  • Майя Maja
    Вот-вот.Бросила парня из-...
  • Майя Maja
    Да все описанное вообще треш, да и не родители они вовсе. Уродство человеческое. Заявлять такое ребенку бить и выгоня...-Что-то не нравит...

Женился на карьеристке, а в итоге совсем еще молодая жена превратилась в клушу и осела дома

Женился на карьеристке, а в итоге совсем еще молодая жена превратилась в клушу и осела дома

Когда я женился на Алине, то видел и любил в ней активную, целеустремленную девушку. Моя возлюбленная работала не покладая рук, к 29 годам у нее была квартира, машина, накопления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
А он думал, что он  у нее будет ребенком)))
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх