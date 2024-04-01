Женился на карьеристке, а в итоге совсем еще молодая жена превратилась в клушу и осела дома

Когда я женился на Алине, то видел и любил в ней активную, целеустремленную девушку. Моя возлюбленная работала не покладая рук, к 29 годам у нее была квартира, машина, накопления.
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