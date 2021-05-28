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Адиев не уйдет из «Шахтера». Он получил полный карт-бланш от акима (А.Кожахмет)

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев продолжит работу в карагандинском клубе. Он получил от акима области полный карт-бланш и поддержку, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

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