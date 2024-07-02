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Царьград

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Выборы во Франции - закат мирового либерализма. Философ Дугин: "Под ними горит земля"

Выборы во Франции - закат мирового либерализма. Философ Дугин: "Под ними горит земля"

Александр Дугин рассказал, что ждёт Францию, да и весь Запад после провальных выборов и дебатов. Философ уверен, что налицо закат мирового либерализма, а под Байденом и Макроном "горит земля".

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