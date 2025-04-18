В соседней с Воронежской Белгородской области задержали дезертира

Ориентировка на Сергея Ф. из Чувашии поступила в отделения полиции Белгородской области. Предварительно, 16 апреля, находясь в составе штурмовой роты в Краснояружском районе, у военного случился конфликт с сослуживцами, после чего Сергей открыл стрельбу и кинул две гранаты в блиндаж.