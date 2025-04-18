НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В соседней с Воронежской Белгородской области задержали дезертира

В соседней с Воронежской Белгородской области задержали дезертира

Ориентировка на Сергея Ф. из Чувашии поступила в отделения полиции Белгородской области. Предварительно, 16 апреля, находясь в составе штурмовой роты в Краснояружском районе, у военного случился конфликт с сослуживцами, после чего Сергей открыл стрельбу и кинул две гранаты в блиндаж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх