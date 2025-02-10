Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 863 подписчика

Профессия хирурга – не для слабых: В Тюмени умер врач, полвека спасавший людей

Профессия хирурга – не для слабых: В Тюмени умер врач, полвека спасавший людей

В Тюмени умер Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Борис Гиберт. Он спасал людей полвека и всегда говорил, что профессия хирурга – не для слабых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх