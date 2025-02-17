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7 приемов для заключения удачной сделки

7 приемов для заключения удачной сделки

Заключение сделки – это не просто формальность, а искусство, требующее навыков, стратегии и тактики В мире бизнеса, где конкуренция становится все более острой, важно знать, как правильно подойти к процессу переговоров и заключения соглашений.

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