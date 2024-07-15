Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 – тест в цифрах

Как оснащены и как едут Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6, подробно рассказано тут.Данные производителей Лада Веста SW Кросс Москвич 3 Haval М6 Снаряженная / полная масса 1395 / 1730 кг 1440 / 1815 кг 1565 / 1965 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,7 с н.