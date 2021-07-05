Праздничный корт: Хачанов обыграл именинника и вышел в 1/4 Уимблдона

Стадию 1/8 финала Уимблдона 5 июля смог преодолеть лишь один российский теннисист из трех. Карен Хачанов в тяжелейшем, почти четырехчасовом матче обыграл американца Себастьяна Корду и впервые в карьере вышел в четвертьфинал британского мейджора.