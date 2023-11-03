Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Фашисты они и везде одинаковы..что на Украине, что в США...что в Израиле..Авиаудар Израиля ...
  • Юрий Денисов
    МахачкалеПостпред Израиля ...
  • Юрий Денисов
    А Бабий яр ,холокос т были совершены гитлеровцами и их пособниками во времена ВОВ.А как посмотреть на то что, тогда,э...Постпред Израиля ...

Европа столкнулась с новым бедствием из-за Украины

Европа столкнулась с новым бедствием из-за Украины

Европа столкнулась с новой «эпидемией» в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению экономических показателей, об этом пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх