В Краснодаре снесли три самостроя: два добровольно, один — принудительно

В Краснодаре снесли три самостроя: два добровольно, один — принудительноВ Краснодаре завершилась очередная стадия борьбы с самостроем — на этот раз с карты города исчезли три незаконно возведённых объекта.
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