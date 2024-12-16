В Госдуме предложили изменить политику Банка России

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной обращение, в котором предложил внести корректировки в кредитно-денежную политику регулятора.
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